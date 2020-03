Chattanooga Restaurant Take Out & Delivery

With the ongoing situation around the country and the world, local restaurants have had to close their doors for dine-in customers. However, many are still open and offering delivery and/or curbside pickup. As a service to the community, we are keeping an updated list of all Chattanooga-area restaurants who are open and ready to cook you a tasty meal. If you have a restaurant and would like to be added to this list, please send your information to info@chattanoogapulse.com

The Acropolis Grill

Curbside take-out

2213 Hamilton Place Blvd, (423) 899-5341

acropolisgrill.com

Amigo’s

Curbside take-out & delivery

1906 Dayton Blvd, (423) 870-9928

5450 Hwy 153. (423) 875-8049

amigosrestaurantonline.com

Applebee’s

Curbside take-out & delivery

356 Northgate Mall Drive, (423) 875-8353

5606 Brainerd Road, (423) 553-9203

2219 Battlefield Parkway, (423) 858-6654

applebees.com

Aubrey's

Delivery ($25 minimum order, $5 delivery charge)

496 Northgate Mall Dr, (423) 541-2895

aubreysrestaurants.com/hixson

Bantam & Biddy

Curbside take-out & delivery

728 Market Street, Suite 112C, (423) 498-4367

bantamandbiddy.com

Basecamp Bar and Restaurant

Curbside take-out

346 Frazier Avenue, (423) 803-5251

basecampcha.com

Bea's Restaurant

Curbside take-out

4500 Dodds Ave, (423) 867-3618

facebook.com/beaschattanooga

Champy’s Famous Fried Chicken

Curbside take-out

526 E MLK Blvd, (423) 752-9198

champyschicken.com

Charlie's BBQ & Bakery

Curbside take-out

2309 E Main St, (423) 541-1500

facebook.com/charlieschattanooga

Chattanooga Brewing Company

Curbside take-out & delivery

1804 Chestnut St, (423) 702-9958

chattabrew.com

Chicken Salad Chick

Curbside take-out

629 Market St #101, (423) 380-0123

1820 Gunbarrel Rd #200, (423) 354-3043

chickensaladchick.com

City Cafe Diner

Curbside take-out & delivery

901 Carter St, (423) 634-9191

7641 Lee Hwy, (423) 485-8222

citycafemenu.com

The Daily Ration

Curbside take-out & delivery

1220 Dartmouth Street, (423) 355-5372

thedailyrationchattanooga.com

Downtown Dough

Curbside take-out & delivery

100 Market St, (423) 541-3925

facebook.com/DowntownDoughChatt

Fiamma Pizza Company

Curbside take-out & delivery

405 N Market St, (423) 713-7742

fiammapizzacompany.com

Five Guys

Curbside take-out & delivery

401 Broad St, (423) 531-8267

2020 Gunbarrel Rd, (423) 664-3500

5110 Hixson Pike, (423) 870-7772

order.fiveguys.com

Flatiron Deli

Curbside take-out & delivery

706 Walnut Street, (423) 266-2620

flatiron-deli.com

Frothy Monkey

Curbside take-out

1400 Market Street, (423) 680-6343

frothymonkey.com

Heaven and Ale

Curbside take-out

300 Cherokee Blvd, Suite 100, (423) 521-4222

heavenandalebrewing.com

Il Primo

Curbside take-out, call in starting at 2p for 5p-7p pick up.

1100 Hixson Pike, (423) 602-5555

primochattanooga.com

Jefferson's

Delivery and curbside take-out

618 Georgia Ave, (423) 710-1560

jeffersonsrestaurant.com

The Juicy Crab

Curbside take-out & delivery

2020 Gunbarrel Rd #150, (423) 475-6301

TheJuicyCrab.com

La Altena

Curbside take-out

314 W Main St, (423) 266-7595

laaltenamexicanrestaurant.com

Longhorn Steakhouse

Curbside take-out & delivery

5771 Brainerd Rd, (423) 490-0573

5583 Highway 153, (423) 870-2722

longhornsteakhouse.com

Mad Priest Coffee & Cocktails

Curbside take-out

719 Cherry Street Ste. 100, (423) 514-1395

themadpriest.mobilebytes.com

Mean Mug Coffeehouse

Curbside take-out & delivery

205 Manufacturers, (423) 498-1557

114 W. Main Street Road, (423) 825-4206

meanmugcoffee.com

Naked River Brewing Co.

Curbside take-out & delivery

1791 Reggie White Blvd, (423) 541-1131

nakedriverbrewing.com

Neidlov’s Breadworks

Curbside take-out

215 E. Main Street, (423) 756-0303

niedlovs.com

Oddstory Brewing Co.

Curbside take-out

336 E MLK Blvd, (423) 682-7690

oddstorybrewing.co

Public House

Curbside take-out

1110 Market Street Ste 101, (423) 266-3366

publichousechattanooga.com

Red Lobster

Delivery (no delivery charge)

2200 Bams Dr, (423) 490-3488

2131 Northgate Mall Dr, (423) 870-2371

redlobster.com

Rembrandt's Coffee House

Curbside take-out

204 High St, (423) 265-5033

bluffviewartdistrictchattanooga.com/rembrandtscoffeehouse

Rodizio Grill Hamilton Place

Curbside take-out & delivery

2100 Hamilton Place Boulevard, Ste, 201, (423) 498-3999

rodiziogrill.com/chattanoogahamiltonplace/delivery-and-carryout.aspx

Ruth's Chris Steak House

Curbside take-out & delivery

2321 Lifestyle Way, (423) 602-5900

ruthschris.net

Slick’s

Curbside take-out & delivery

309 E. Main St., (423) 760-4878

toasttab.com/Slicks

Smokey Bones

Delivery

2225 Gunbarrel Rd, (423) 893-7850

smokeybones.com

Southside Pizza

Curbside take-out & delivery

612 E. Main St., (423) 498-2193

toasttab.com/southsidepizza

Sticky Fingers

Delivery and curbside take-out

420 Broad St, (423) 265-7427

stickyfingers.com

Stir

Curbside take-out

1444 Market Street, (423) 531-7847

stirchattanooga.com/to-go-menu

Southern Star

Curbside take-out

1300 Broad St #300, (423) 267-8899

southernstarrestaurant.com

Taqueria Jalisco Ania

Curbside take-out & delivery

1639 Rossville Ave, (423) 541-4410

Facebook page

Tony's Pasta Shop & Trattoria

Curbside take-out

212 High St, (423) 265-5033

bluffviewartdistrictchattanooga.com/tonys-pasta-shop

Totto Sushi & Grill

Curbside take-out & delivery

330 Frazier Avenue, Ste 124, (423) 508-8898

tottonooga.com

Tupelo Honey

Curbside take-out & delivery

1110 Market Street, (423) 779-0400

tupelohoneycafe.com/location/Chattanooga

Vibrant Meals

Curbside take-out & delivery

601 Cherokee Blvd, 203 E Main Street.

(423) 301-5622

myvibrantmeals.com

Zarzour's Cafe