The Electric Shaman, Silver Tongued Devilz, Hallucinogenic Music, Good Grief

The Music Box goes dark for a night of black lights and groovy beats!

Featuring tasty tunes from:

Hallucinogenic Music : facebook.com/hallucinogenicmusicrecords

The Electric Shaman : facebook.com/TheElectricShaman

Good Grief : facebook.com/ggnooga

Silver Tongued Devilz : facebook.com/stdzrock