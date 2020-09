Chattanooga Restaurant Guide: Dine In, Delivery & Take Out

Chattanooga Restaurant Guide: Dine In, Take Out & Delivery

With the ongoing situation around the country and the world, local restaurants had to close their doors for dine-in customers for a time. However, many still stayed open offering delivery, curbside pickup, drive-through, and as restrictions have begun to be lifted, several have re-opened to dine-in customers under limited seating.

As a service to the community, we are keeping an updated list of all Chattanooga-area restaurants that we have been able to confirm are open and ready to cook you a tasty meal.

If you have a restaurant and would like to be added to this list, please send your information to info@chattanoogapulse.com

updated August 28, 2020

1885 Grill

Patio seating, check Facebook for hours

9469 Bradmore Ln #101, (423) 531-1885

3914 St Elmo Ave, (423) 485-3050

1885grill.com

Acropolis Grill

2213 Hamilton Place Blvd, (423) 899-5341

acropolisgrill.com

Alex's Thai Food & Noodle Bistro

26 E Main St #114, (423) 803-0999

facebook.com/AlexThaiFood

Alleia

25 E Main St, (423) 305-6990

alleiarestaurant.com

Amigo Mexican Restaurant

1906 Dayton Blvd, (423) 870-9928

5450 Hwy 153. (423) 875-8049

amigosrestaurantonline.com

Armando's

1814 E Main St, (423) 629-9218

8018 Lee Highway, (423) 855-07724767

Highway 58, (423) 894-1413

armandosmnst.com

Aubrey's

Patio seating

496 Northgate Mall Dr, (423) 541-2895

aubreysrestaurants.com/hixson

Bad Daddy’s Burger Bar

1924 Gunbarrel Rd Ste 104, (423) 475-5948

baddaddysburgerbar.com

Bantam & Biddy

728 Market Street, Suite 112C, (423) 498-4367

bantamandbiddy.com

Basecamp Bar and Restaurant

346 Frazier Avenue, (423) 803-5251

basecampcha.com

Bea's Restaurant

Limited menu

4500 Dodds Ave, (423) 867-3618

loc8nearme.com/tennessee/chattanooga/beas-restaurant

Beast + Barrel

Patio seating

16 Frazier Ave, (423) 805-4599

beastandbarrel.com

Bela Lisboa

417 Frazier Avenue, (423) 682-8365

belalisboa.com

Big Chill & Grill

103 Cherokee Blvd, (423) 267-2445

bigchillchatt.com

Big River Grill

222 Broad St, (423) 267-2739

2020 Hamilton Pl Blvd, (423) 553-7723

bigrivergrille.com

Bluegrass Grill

Outdoor seating available

55 E Main St, (423) 752-4020

bluegrassgrillchattanooga.com

Blue Orleans Seafood Restaurant

1463 Market Street, (423) 757-0088

blueorleansdowntown.com

Boccaccia Restaurant

3077 Broad St, (423) 266-2930

boccacciarestaurant.com

Brewhaus

Patio seating Thursday-Sunday 4pm-10pm

Curbisde pickup available regular business hours

224 Frazier Ave, (423) 531-8490

brewhausbar.com

Buddy’s Bar-B-Q

619 Camp Jordan Pkwy, (423) 541-7400

buddysbarbqeastridge

Buds Sports Bar

5751 Brainerd Rd, (423) 499-9878

facebook.com/budssportsbar

Buffalo Wild Wings

120 Market St, (423) 634-0468 5

744 Highway 153, (423) 877-3338

buffalowildwings.com

California Tortilla

5215 Highway 153, (423) 602-8226

californiatortilla.com

Carrabba's Italian Grill

2040 Hamilton Pl Blvd, (423) 894-9970

carrabbas.com

Champy’s Famous Fried Chicken

526 E MLK Blvd, (423) 752-9198

champyschicken.com

Chattanooga Brewing Company

Patio seating

1804 Chestnut St, (423) 702-9958

chattabrew.com

Cheddar's Scratch Kitchen

2014 Gunbarrel Rd, (423) 805-2233

cheddars.com

Chicken-w-Bones

6227 Lee Hwy, (423) 305-0742

chicken-w-bones.com

Chili's Grill & Bar

408 Market St, (423) 265-1511

1921 Gunbarrel Rd, (423) 892-6319

123 Northgate Mall Dr, (423) 877-4344

chilis.com

CiCi’s Pizza

5425 Highway 153 #100, (423) 876-1000

2260 Gunbarrel Rd Ste. 302-A, (423) 485-0900

cicis.com

City Cafe Diner

901 Carter St, (423) 634-9191

7641 Lee Hwy, (423) 485-8222

citycafemenu.com

Countryside Cafe

8223 Mahan Gap Rd, (423) 344-8646

countrysidecafe.net

Dave & Buster’s

2084 Hamilton Pl Blvd, (423) 417-3630

daveandbusters.com

Dub's Place

4408 Dayton Boulevard, (423) 875-3151

Visit Them on Facebook

Edley’s BBQ

205 Manufacturers Rd, (423) 498-2772

edleysbbq.com

Embargo 62

301 Cherokee Blvd, (423) 551-4786

embargo62.com

Fat Boy's Roadside Eats

8107 Standifer Gap Road, (423) 715-0059

facebook.com/fatboysroadsideeats

Fazoli's

2332 Shallowford Village Dr, (423) 499-5155

fazolis.com

Feed Co. Table and Tavern

201 W Main St, (423) 708-8500

feedtableandtavern.com

Fiamma Pizza Company

405 N Market St, (423) 713-7742

fiammapizzacompany.com

Firebirds Wood Fired Grill

Reservations required for dine-in service

2107 Gunbarrel Rd, (423) 308-1090

chattanooga.firebirdsrestaurants.com

Flying Squirrel

55 Johnson St, (423) 602-5980

flyingsquirrelbar.com

Forkers BBQ & Catering