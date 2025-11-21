Annual Holiday Art Show and Sale

Townsend Atelier 301 E. 11th St., City of Chattanooga, Tennessee 37402

Over 300 works for sale by some of Chattanooga's best visual artists. Sketches, paintings, prints, collages, sculpture, and more. Framed and unframed and priced for everyone's wallet. Come and find a treasure for yourself or someone else!

First Dibs are Friday, night, November 21, and open from 10am-2 pm Saturday, November 22.

Participating artists are:

Annual Holiday Portfolio Show & Sale 2025

First Dibs Friday, November 21 from 5:00-8:00 pm

Saturday November 22

10 am-2 pm

Timur Akhriev

Elizabeth Allen

Mia Bergeron

Elena Burykina

Hollie Chastain

Ann Currey

George Dawnay

Robin Mackillop

Stan Townsend

Terry Rafferty

Gabriel Regagnon

Maria Willison

Info

Art & Exhibitions, Markets
4232662712
