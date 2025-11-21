Annual Holiday Art Show and Sale
to
Townsend Atelier 301 E. 11th St., City of Chattanooga, Tennessee 37402
townsend atelier
holiday 2025
Over 300 works for sale by some of Chattanooga's best visual artists. Sketches, paintings, prints, collages, sculpture, and more. Framed and unframed and priced for everyone's wallet. Come and find a treasure for yourself or someone else!
First Dibs are Friday, night, November 21, and open from 10am-2 pm Saturday, November 22.
Participating artists are:
Timur Akhriev
Elizabeth Allen
Mia Bergeron
Elena Burykina
Hollie Chastain
Ann Currey
George Dawnay
Robin Mackillop
Stan Townsend
Terry Rafferty
Gabriel Regagnon
Maria Willison