PAINTING DEMO with Jim Felder | River Gallery | Saturday, Sept 13th | 1-3PM
Join us at River Gallery for a Plein Air PAINTING DEMO by artist Jim Felder on Saturday, September 13th from 1-3pm! Come for the demo, stay to see all of our Plein Air artists' work in our September exhibit!
This event is FREE & OPEN TO THE PUBLIC.
