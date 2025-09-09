Park Quest: Art Edition at Tennessee Riverpark

to

Tennessee Riverpark (Hubert Fry Center Oval) 4301 Amnicola Highway, City of Chattanooga, Tennessee 37406

Park Quest: Art Edition at Tennessee Riverpark

A Creative adventure awaits: Hunt for Art, Explore the park!

• Tuesday, September 9th

• 4:30 pm – 6:30 pm

• Hubert Fry Center Oval

• Free Art Scavenger Hunt

• Beverage Vendor

• Free Games

• Family Fun!

• Free Parking

• All Ages Welcome

• No registration required for public —Show up and enjoy the fun!

Tennessee Riverpark Hubert Fry Center Oval 4301 Amnicola Highway Chattanooga, TN 37406

Rain or Shine Event! - In the case of severe weather, we'll post updates on our Facebook page and the Facebook event page.

Facebook Event Page: https://www.facebook.com/share/1EsgkdF5T4/

For More Information, Contact Recreation Specialist Kylee Saunders at 423-710-0274 or Email KyleeS@HamiltonTN.gov

#HamCoTnParks #TNRP #SummerInThePark #ScavengerHunt #ArtEdition #ParkQuestArt #FamilyFun

Info

Tennessee Riverpark (Hubert Fry Center Oval) 4301 Amnicola Highway, City of Chattanooga, Tennessee 37406
Kids & Family, Outdoor, This & That
423-710-0274
please enable javascript to view
to
Google Calendar - Park Quest: Art Edition at Tennessee Riverpark - 2025-09-09 16:30:00 Google Yahoo Calendar - Park Quest: Art Edition at Tennessee Riverpark - 2025-09-09 16:30:00 Yahoo Outlook Calendar - Park Quest: Art Edition at Tennessee Riverpark - 2025-09-09 16:30:00 Outlook iCalendar - Park Quest: Art Edition at Tennessee Riverpark - 2025-09-09 16:30:00 ical