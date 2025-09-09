Park Quest: Art Edition at Tennessee Riverpark
to
Tennessee Riverpark (Hubert Fry Center Oval) 4301 Amnicola Highway, City of Chattanooga, Tennessee 37406
Hamilton County Parks and Recreation
A Creative adventure awaits: Hunt for Art, Explore the park!
• Tuesday, September 9th
• 4:30 pm – 6:30 pm
• Hubert Fry Center Oval
• Free Art Scavenger Hunt
• Beverage Vendor
• Free Games
• Family Fun!
• Free Parking
• All Ages Welcome
• No registration required for public —Show up and enjoy the fun!
Rain or Shine Event! - In the case of severe weather, we'll post updates on our Facebook page and the Facebook event page.
Facebook Event Page: https://www.facebook.com/share/1EsgkdF5T4/
For More Information, Contact Recreation Specialist Kylee Saunders at 423-710-0274 or Email KyleeS@HamiltonTN.gov
