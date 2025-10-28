Trunk or Treat - Signal Centers & Key Autism Services
Signal Centers 109 North Germantown Road, City of Chattanooga, Tennessee 37411
Trunk or Treat
Key Autism Services and Signal Centers invite you to our annual Trunk or Treat!
Tuesday, October 28, 2025
5:30 - 7:30 p.m.
109 N. Germantown Rd.
Chattanooga, TN 37411
All kids welcome! Sensory and disability friendly.
Register by filling out this form: https://signalcenters.jotform.com/252316355212044 or call (423) 362-4960 to register today!
