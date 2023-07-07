Signal Mountain Playhouse Presents "Seussical"

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Signal Mountain Playhouse 301 Rolling Way, Signal Mountain, Tennessee 37377

WHAT? “SEUSSICAL” (A MUSICAL COMEDY BASED ON STORIES BY DR. SEUSS)

DIRECTED BY DR. JENNIFER ARBOGAST WILSON, CHOREOGRAPHED BY KRISTIN NALLEY, CONDUCTED BY NICHOLAS HARTLINE, STAGE MANAGED BY KATIE HAMILTON

WHERE? SIGNAL MOUNTAIN PLAYHOUSE - CORNER OF ROLLING WAY AND JAMES BOULEVARD

WHEN? JULY 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 AT 8 PM

HOW? TICKETS SOLD AT THE DOOR FROM 6 PM; MANY PEOPLE PLACE THEIR LAWNCHAIRS AT THIS TIME.

HOW MUCH? $5 FOR KIDS 12 AND UNDER; $15 FOR ALL OTHERS

CASH OR CHECKS ONLY

EXTRA: BRING LAWNCHAIRS FOR COMFORT

INFO: SMPH.ORG; PLAYHOUSE PAGE ON FACEBOOK; signalmountainplayhouse@gmail.com; or call (423)763-7219

Info

Signal Mountain Playhouse 301 Rolling Way, Signal Mountain, Tennessee 37377
Kids & Family, Outdoor, Theater & Dance
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