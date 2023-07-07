Signal Mountain Playhouse Presents "Seussical"

Art by Glenn Ray Showalter
"Seussical" at Signal Mountain Playhouse
WHAT? “SEUSSICAL” (A MUSICAL COMEDY BASED ON STORIES BY DR. SEUSS)
DIRECTED BY DR. JENNIFER ARBOGAST WILSON, CHOREOGRAPHED BY KRISTIN NALLEY, CONDUCTED BY NICHOLAS HARTLINE, STAGE MANAGED BY KATIE HAMILTON
WHERE? SIGNAL MOUNTAIN PLAYHOUSE - CORNER OF ROLLING WAY AND JAMES BOULEVARD
WHEN? JULY 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 AT 8 PM
HOW? TICKETS SOLD AT THE DOOR FROM 6 PM; MANY PEOPLE PLACE THEIR LAWNCHAIRS AT THIS TIME.
HOW MUCH? $5 FOR KIDS 12 AND UNDER; $15 FOR ALL OTHERS
CASH OR CHECKS ONLY
EXTRA: BRING LAWNCHAIRS FOR COMFORT
INFO: SMPH.ORG; PLAYHOUSE PAGE ON FACEBOOK; signalmountainplayhouse@gmail.com; or call (423)763-7219