Chattanooga Dining Guide: American Cuisine

Welcome to The Pulse's Chattanooga Dining Guide, a listing of the city's many (many) great places to eat and drink.

We've done our best to organize this list by cuisine, though many of our local eateries are a bit hard to classify.

FEATURED RESTAURANTS

The Tap House Featuring Empyreal Brewing Company

Chattanooga's smallest brewery, located in historic St. Elmo, features over 30 taps with a rotating line of quality beers, local brews, ciders, kombucha on draft, gluten-free and non-alcoholic beer options, domestic beers, wine, and cocktails. We offer a full food menu, including burgers, sandwiches, and appetizers.

3800 St Elmo Ave, (423) 682-8234, website

AMERICAN

1885 Grill -- 3914 St. Elmo Ave., (423) 485-3050

Ankar’s Downtown -- 510 Broad St., (423) 266-0017

Applebee’s

5606 E. Brainerd Rd., (423) 553-9203

5595 Hwy 153, (423) 443-4629

2342 Shallowford Village Rd., (423) 499-1999

Armando's Restaurant

1814 E. Main St., (423) 629-9218

1105 Lafayette Rd., (706) 861-2252

5700 Ringgold Rd., (423) 867-5950

4767 Hwy. 58, (423) 894-1413

7032 Lee Hwy., (423) 855-0772

8018 E. Brainerd Rd., (423) 899-3705

7330 Hixson Pike, (423) 842-0479

Aubrey’s -- 496 Northgate Mall Dr., (423) 541-2985

Bad Daddy’s Burger Bar -- 1924 Gunbarrel Rd. #104, (423) 475-5948

Bantam & Biddy -- 728 Market St Suite 112C, (423) 498-4367

Basecamp Bar & Restaurant -- 346 Frazier Ave., (423) 803-5251

Bea’s Restaurant -- 4500 Dodds Ave., (423) 867-3618

Big Chill & Grill -- 103 Cherokee Blvd., (423) 267-2445

Big River Grille & Brewing Works -- 222 Broad St., (423) 267-2739

Big Rock Grill -- 1400 Patten Rd., (706) 820-2531

Bluegrass Grill -- 55 E. Main St., (423) 752-4020

Bridgeman’s Chophouse -- 107 W. MLK Blvd., (423) 266-4121

Brown Bag -- 1924 Gunbarrel Rd., (423) 413-3383

Bud’s Sports Bar -- 5751 Brainerd Rd., (423) 499-9878

Burger Republic -- 203 W Aquarium Way, (423) 475-5119

Café Le Mont -- 801 Dodds Ave., (423) 629-1388

Canyon Grill -- 28 Scenic Hwy. #189, (706) 398-9510

Champy’s Famous Fried Chicken

526 E. MLK Blvd., (423) 752-9198

6925 Lee Hwy, (423) 803-2800

6515 Ringgold Rd., (423) 602-5999

Charlie’s Restaurant & Lounge -- 8504 Dayton Pike, (423) 842-9744

Chattanooga Billiard Club

725 Cherry St., (423) 267-7740

110 Jordan Dr., (423) 499-3883

Cheddar’s -- 2014 Gunbarrel Rd., (423) 805-2233

Cheesecake Factory -- 2084 Hamilton Place Blvd., (423) 499-4447

Chili’s Grill & Bar

1921 Gunbarrel Rd., (423) 892-6319

5637 Brainerd Rd., (423) 855-0376

408 Market St., (423) 265-1511

123 Northgate Mall Dr., (423) 877-4344

City Café Diner -- 7641 Lee Hwy., (423) 485-8222

Community Pie

850 Market St., (423) 486-1743

2006 Hamilton Place Blvd. (coming soon)

Countryside Café -- 8223 Mahan Gap Rd., (423) 344-8646

Cracker Barrel Old Country Store

1460 N. Mack Smith Rd., (423) 899-5729

2346 Shallowford Village Dr., (423) 892-0977

8852 Old Lee Hwy., (423) 238-8550

Drake’s -- 7338 McCutcheon Rd., (423) 702-5722

Diamond Billiard Club -- 3600 Hixson Pk., (423) 877-5882

Doc Holidays Bar and Grill -- 742 Ashland Ter., (423) 305-1494

Dub’s Place -- 4408 Dayton Blvd., (423) 875-3151

Easy Bistro & Bar -- 801 Chestnut St., (423) 266-1121

Epicurean Restaurant -- 4301 Ringgold Rd., (423) 622-4139

Fernando’s -- 5308 Ringgold Rd., (423) 668-8670

Firebirds Wood Fired Grill -- 2107 Gunbarrel Rd., (423) 308-1090

Firebox Grill -- 7025 Shallowford Rd., (423) 899-7733

Fireside Grille -- 3018 Cummings Hwy., (423) 821-9898

First Watch

1825 Gunbarrel Rd. #100, (423) 362-5951

5207 Hwy 153, #101, (423) 498-9955

Five Guys Burgers & Fries

401 Broad St., (423) 531-8267

2020 Gunbarrel Rd., (423) 664-3500

5110 Hixson Pike, (423) 870-7772

Flying Squirrel -- 55 Johnson St., (423) 602-5980

Food Works -- 205 Manufacturers Rd., (423) 752-7487

Fortune House Restaurant -- 1238 Taft Hwy., (423) 517-8999