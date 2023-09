Chattanooga Dining Guide: Asian Cuisine

Welcome to The Pulse's Chattanooga Dining Guide, a listing of the city's many (many) great places to eat and drink.

We've done our best to organize this list by cuisine, though many of our local eateries are a bit hard to classify.

ASIAN

Alex’s Thai Food & Sushi Bistro -- 26 E Main St., (423) 803-0999

Asia Buffet -- 6901 Lee Hwy., (423) 499-8865

Asian Flavor -- 4839 Hwy. 58, (423) 894-6776

Asian Kitchen -- 8142 E Brainerd Rd #108, (423) 702-2011

Buffet King -- 5230 Hwy. 153., (423) 877-8816

Chao’s Mongolian Grill -- 5726 Brainerd Rd., (423) 553-1128

Chef Lin Buffet -- 5084 South Terrace, (423) 510-1998

China Cafeteria -- 511 Market St., (423) 265-1522

China Gourmet -- 321 Browns Ferry Rd., (423) 821-8500

China House -- 7601 E. Brainerd Rd., (423) 499-8670

China Rose -- 9203 Lee Hwy., (423) 238-1268

Chopstix -- 6903 Lee Hwy., (423) 305-0537

Forbidden City -- 2273 Gunbarrel Rd., (423) 305-1087

Formosa Restaurant -- 5425 Hwy. 153, (423) 875-6953

Fuji Japanese Steak & Sushi

2207 Overnite Dr., (423) 892-2899

5437 Hwy. 153, (423) 531-3183

Genji Sushi Bar -- 301 Manufacturers Rd., (423) 702-7300

Golden Big Bowl -- 5517 Brainerd Rd., (423) 498-1243

Grand China -- 3815 Dayton Blvd., (423) 870-0503

Haiku Hibachi -- 5318 Ringgold Rd., (423) 855-8750

Hana Steak & Sushi -- 2200 Hamilton Place Blvd., (423) 855-8204

Han-Mi -- 3103 Broad St, (423) 541-7273

Hibachi & Wings -- 6933 Lee Hwy., (423) 305-1231

Hibachi Express -- 7401 E. Brainerd Rd. #100, (423) 508-8033

Hokkaido -- 4762 Hwy 58 #144, (423) 508-8155

Hong Kong Chinese Restaurant -- 8652 E. Brainerd Rd., (423) 899-4878

Hunan Wok -- 2201 E. 23rd St., (423) 624-6200

Ichiban Japanese Steakhouse & Sushi Bar -- 5035 Hixson Pike, (423) 875-047

Imperial Garden Restaurant -- 2288 Gunbarrel Rd., (423) 499-9333

Kumo Hibachi & Sushi -- 6025 E. Brainerd Rd., (423) 468-3385

Little Tokyo Express -- 4516 Hixson Pike, (423) 874-0500

Mister Wok -- 5402 Brainerd Rd, (423) 892-6669

New China Buffet -- 3536 Cummings Hwy., (423) 821-6988

New China Restaurant -- 3710 Ringgold Rd., (423) 495-1818

Noodles & Pho -- 5450 Hwy. 153, (423) 531-3462

Number 1 Chinese Restaurant -- 4011 Brainerd Rd #107, (423) 624-4562

Osaka Sushi & Steakhouse -- 531 Signal Mountain Rd #129, (423) 888-6454

Panda Express

615 McCallie Ave, (507) 457-2440

2260 Gunbarrel Rd, (423) 499-6280

484 Northgate Mall Dr, (423) 680-6298

P.F. Chang’s -- 2110 Hamilton Place Blvd., (423) 242-0045

Rain Thai Bistro -- 6933 Lee Hwy., (423) 386-5586

Rice Boxx -- 3600 Hixson Pike, #104, (423) 305-0855

Sawasdee Thai Restaurant -- 4008 St. Elmo Ave., (423) 822-9001

Seoul Restaurant -- 6231 Perimeter Dr., (423) 855-9113

Shangri-la -- 14 E 7th St, (423) 266-1521

Super Pho and Grill -- 7003 Lee Hwy #1731, (423) 899-3236

Sushi Nabe -- 110 River St., (423) 634-0171

Sweet Basil Thai Cuisine -- 5845 Brainerd Rd., (423) 485-8836

Taichi Bubble Tea -- 411 Broad St #111, (423) 541-5100

TakoYaki -- 172 Old Mouse Creek Rd., (423) 728-3010

Teriyaki of Japan -- 3992 Ringgold Rd #102, (423) 475-5852

Thai Esan -- 4330 Ringgold Rd, (423) 668-8924

Thai Smile -- 219 Market St., (423) 266-2333

Tokyo Chattanooga -- 1120 Houston St, (423) 267-4600

Totto Sushi & Grill -- 330 Frazier Ave. #124, (423) 508-8898

Two Ten Jack -- 1110 Market St., (423) 551-8799

Typhoon Of Tokyo -- 3953 Dayton Blvd., (423) 875-6142

Zaya 1943 Korean Steakhouse -- 300 Cherokee Blvd. Suite 125, (423) 643-9292

If you know of a restaurant that isn't on our list, please email us at info@chattanoogapulse.com with the information -- restaurant name, address, phone number, and type of cuisine -- and we will be happy to add them.